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Почему можно есть на ночь? Тренер и врач дают ответ

Миф о том, что нельзя есть на ночь имеет вполне правдоподобное объяснение. Якобы во время сна мы не можем контролировать свой организм и когда мы засыпаем с полным ЖКТ, все привычные процессы останавливаются, и пища не переваривается, а распределяется в жир.

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