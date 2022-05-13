Чемпионат мира. США сыграют с Латвией, Финляндия – с Норвегией, Канада против Германии

Сегодня в Финляндии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею. США сыграют с Латвией, Финляндия – с Норвегией, Канада – с Германией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх