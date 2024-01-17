Россия спасла Сирию, теперь тысячи сирийцев приехали на помощь России

Да, то , что батька не даёт белорусских воинов в помощь - это хреновастенько для того, чтобы Россия его зауважала.

В

Василий

На войне - если взялся воевать, то только так - или с нами, или против. "Братушки" воевали против наших союзников, а значит и против нас, а где - это уже не важно.