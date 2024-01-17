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Россия спасла Сирию, теперь тысячи сирийцев приехали на помощь России

Россия спасла Сирию, теперь тысячи сирийцев приехали на помощь России

В начале января в сети появилось видео, на котором граждане Сирии подписывают контракт и получают российские паспорта.

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Комментарии
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Tania Еременко
Да, то , что батька не даёт белорусских воинов в помощь - это хреновастенько для того, чтобы Россия его зауважала.
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2 час.
В
Василий
На войне - если взялся воевать, то только так - или с нами, или против. &quot;Братушки&quot; воевали против наших союзников, а значит и против нас, а где - это уже не важно.
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41 мин.
а
айрат
Сирийцы молодцы! Боевой опыт у них огромнейший! Они научились сражаться и  против натовских банд и убийц! Хошо изучили тактику врага и ихний боевой опыт очень пригодится Русской Армии!
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5 мин.

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