Россияне оценили возраст наступления старости

Исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели исследование «Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие», в рамках которого … .
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