Миронов призвал создать Единую социальную карту пенсионера

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой о создании Единой социальной карты пенсионера, которая позволит им получать льготы в любом регионе страны.
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