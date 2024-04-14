Как проходит кастинг уличных музыкантов в Ялте

В преддверии курортного сезона Ялта традиционно проводит кастинги уличных музыкантов. Под запретом ли репертуар иноагентов? Дорога к узнаваемости Кастинг администрация города проводит раз в месяц, привлекая в качестве жюри работников культуры, музыкантов, режиссёров, хореографов и художников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии