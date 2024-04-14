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Как проходит кастинг уличных музыкантов в Ялте

Как проходит кастинг уличных музыкантов в Ялте

В преддверии курортного сезона Ялта традиционно проводит кастинги уличных музыкантов. Под запретом ли репертуар иноагентов? Дорога к узнаваемости Кастинг администрация города проводит раз в месяц, привлекая в качестве жюри работников культуры, музыкантов, режиссёров, хореографов и художников.

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