Кирилл Стрельников Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила сделать жителям волшебного сада к праздничному столу царский подарок и в несколько приемов объявила об исторических перемогах над Путиным и российским газом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии