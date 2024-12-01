Медвежий угол
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Медвежий угол

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Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией

Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией

Кирилл Стрельников Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила сделать жителям волшебного сада к праздничному столу царский подарок и в несколько приемов объявила об исторических перемогах над Путиным и российским газом.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
По-моему, речь Фондерляйши - это &quot;репортаж из глубин вагИны&quot;.
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4 час.
Александр Денисов
Запасаемся семками(попкорном), сидим, ждем...
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4 час.
людмила михайлик
Решени́е на прекращение поставок газа должны были принять мы, все верно пусть мёрзнут,а мы экономить
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3 час.

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