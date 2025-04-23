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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вахания об усах: «Дзюбе очень понравились, постоянно подколы на эту тему были. В «Ростове» меня называют Фредди, в честь Меркьюри»

— Какие впечатления Артем оставил о себе как человек? — В принципе, такой же, как и по телевизору, когда ты на него смотришь.

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