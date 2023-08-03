Новый виртуальный сотовый оператор для властных структур готовятся создать в РФ. Она использует сети сразу четырех федеральных «классических» сотовых компаний, поэтому абоненты получат оптимальное качество мобильной связи, отмечают эксперты.
Новый виртуальный сотовый оператор для властных структур готовятся создать в РФ. Она использует сети сразу четырех федеральных «классических» сотовых компаний, поэтому абоненты получат оптимальное качество мобильной связи, отмечают эксперты.
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