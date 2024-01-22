В Приморском крае из-за циклона отменили четыре региональных авиарейса

Четыре региональных авиарейса отменили в Приморье из-за циклона, сообщило правительство края.«Техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении», — рассказали власти.
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