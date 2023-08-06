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ДОЛГИ МИГРАНТОВ ВЗЫЩУТ С РУССКИХ: СТО ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ ЗАКОННО ОБОСНУЮТСЯ В РОССИИ

ДОЛГИ МИГРАНТОВ ВЗЫЩУТ С РУССКИХ: СТО ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ ЗАКОННО ОБОСНУЮТСЯ В РОССИИ

ФОТО: ЦАРЬГРАД ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Трудовые мигранты в России задолжали микрофинансовым организациям миллиарды рублей.

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Комментарии
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Ринат Бесфамильный
Кто выдавал, вот их вина, зачем выдавать теперь сами выкручивайтесь, а долгт надо предьявить счет стране должников, в следущий раз умнее будут и пора быть нашей старне позубайстей
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12 час.
Stilianos Kanakidis
Виноваты мужики Российские, хохлов уничтожаете , а что черножопых &quot;слабо&quot;. И в мести сними уберите тех кто деньги стрижёт за завоз этих тварей.
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11 час.
Юрий Новиков
Все долги повесить на  ихнии диаспоры.
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6 час.

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