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«Спартак» осудил травлю Соболева, Камеруну запретили играть с Россией, красную Винисиуса отменили, ЭСК поддержала два решения Карасева, Латвия – в 1/4 финала ЧМ по хоккею, поражение «Барсы» и другие новости

1. «Спартак» осудил травлю нападающего Александра Соболева. В соцсетях появилось видео, на котором форварда красно-белых якобы провоцирует Роша, но в ЦСКА заявили, что бразилец просто поправлял шорты.

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