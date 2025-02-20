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Петербургский дневник

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Эксперт рассказал, что делать жертвам телефонных мошенников

Эксперт рассказал, что делать жертвам телефонных мошенников

Аферисты пытаются получить доступ к личным данным россиян Какие шаги необходимо предпринять, если злоумышленники получили доступ к личным данным, радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

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