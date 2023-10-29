Большинство преданных, приехавших сюда из-за моря – вполне состоятельные люди.

Зачем они приехали? Они похожи на больных, которые ложатся в больницу лечить свои болезни. Все они действительно страдают каким-либо недугом, телесным или душевным, они его жертвы и нуждаются в таких лекарствах, как покой, радость, счастье.
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