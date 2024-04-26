Министр обороны РФ Шойгу в Астане заявил о скором вступлении Белоруссии в ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал скорое вступление Белоруссии в ШОС. С таким заявлением он выступил на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Астане, его слова приводит РИА Новости.
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