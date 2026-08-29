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Газета.ру

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Силы ПВО за 12 часов уничтожили 85 дронов над территорией России

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 85 дронов над территорией России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над семью регионами страны и Черным морем 85 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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