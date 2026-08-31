Сети 5G появятся в городах-миллионниках России до конца 2028 года

В России утвердили условия запуска и развития мобильных сетей пятого поколения (5G). Решение приняла Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
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