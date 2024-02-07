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Закон, порядок, государство

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В Башкортостане сотрудник службы безопасности торгового центра оказала содействие полицейским в задержании подозреваемого в совершении мошенничества

В Башкортостане сотрудник службы безопасности торгового центра оказала содействие полицейским в задержании подозреваемого в совершении мошенничества

Сегодня на утреннем совещании в Отделе МВД России по городу Нефтекамску начальник полковник полиции Радик Насыров выразил благодарность Светлане Васильевой, сотруднику службы безопасности торгового центра «Планета», ветерану МВД, майору полиции в отставке.

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