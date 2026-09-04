Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Деньги ушли, а долги пришли: британская сказка Гребенщикова* пошла крахом.

Деньги ушли, а долги пришли: британская сказка Гребенщикова* пошла крахом.

Фото: © vk.ru/aquarium_bo Еще недавно на счетах лондонской компании, связанной с 72-летним Борисом Гребенщиковым* и группой "Аквариум", были миллионы рублей.

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Катерина

Если  кто-то   думает,  что  эти  бродячие  артисты  уехали   по идейным  соображениям,  то  это  заблуждение.  Денюжку  они  за  бугром  хранили...  вот и  кинулись  спасать   накопления.  Для  этого  мало  было   просто  уехать.  Надо  было  публично  сирануть  на  Родину. Сделали. Всё... далее  они  отработанный материал. Артистов  за  бугром  и  своих  хватает...  тем  более  престарелых. А  больше наши  бывшие звездуны  ничего  делать  не  умеют.