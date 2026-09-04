Деньги ушли, а долги пришли: британская сказка Гребенщикова* пошла крахом.

Фото: © vk.ru/aquarium_bo Еще недавно на счетах лондонской компании, связанной с 72-летним Борисом Гребенщиковым* и группой "Аквариум", были миллионы рублей.
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Мудак обласканный алкашом, как и губошлёп макар.
Вот и Получился у Бориса свой "Поезд в огне". Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать...
уроды
Если кто-то думает, что эти бродячие артисты уехали по идейным соображениям, то это заблуждение. Денюжку они за бугром хранили... вот и кинулись спасать накопления. Для этого мало было просто уехать. Надо было публично сирануть на Родину. Сделали. Всё... далее они отработанный материал. Артистов за бугром и своих хватает... тем более престарелых. А больше наши бывшие звездуны ничего делать не умеют.