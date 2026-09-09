Тяжелоатлет решил помериться силой со львицей

В зоопарке бодибилдер решил проверить свою силу в необычном перетягивании каната. Мужчина изо всех сил тянул верёвку на себя, пытаясь одолеть соперника на другом конце, но тот явно не собирался уступать.
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