Туск и Симион обменялись колкостями. Виновата у поляков опять Россия

Польский премьер-министр отреагировал на визит баллотирующегося в президенты Румынии в свою страну.Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал визит в страну баллотирующегося в президенты Румынии Джорджа Симиона.
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