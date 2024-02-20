Люди со сверхпамятью: что с ними не так

На планете существуют люди, которые помнят себя с самого раннего детства. Они могут в деталях пересказать события, свидетелями которых не могли быть чисто физически, так как на тот момент находились в утробе матери.
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