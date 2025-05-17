Путин упростил получение паспортов для граждан Абхазии и Южной Осетии

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е годы Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии.
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