«Юнайтед» не сдержит разогнавшийся «Ньюкасл», «Ливерпуль» зарубится в Лондоне. Экспресс на АПЛ

А «Сити» надорвется с «Лестером».В Англии в самом разгаре Boxing Day, на который приходится середина АПЛ — в последние дни уходящего 2024 года будут сыграны матчи 19-го тура, то есть завершится первый круг (за исключением игры «Арсенала» с «Брентфордом», которая состоится 1 января).