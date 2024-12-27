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«Юнайтед» не сдержит разогнавшийся «Ньюкасл», «Ливерпуль» зарубится в Лондоне. Экспресс на АПЛ

«Юнайтед» не сдержит разогнавшийся «Ньюкасл», «Ливерпуль» зарубится в Лондоне. Экспресс на АПЛ

А «Сити» надорвется с «Лестером».В Англии в самом разгаре Boxing Day, на который приходится середина АПЛ — в последние дни уходящего 2024 года будут сыграны матчи 19-го тура, то есть завершится первый круг (за исключением игры «Арсенала» с «Брентфордом», которая состоится 1 января).

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