Боец Донес: штурм и зачистка Богатыря в ДНР заняли несколько дней

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Штурмовые действия и зачистка села Богатырь в ДНР заняли несколько дней. Как рассказал ТАСС гранатометчик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Донес, в населенный пункт ВС РФ заходили одновременно с трех сторон.