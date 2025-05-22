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Царьград

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Израиль разрешил доставку 100 грузовиков помощи в Газу, распределение сложно

Израиль разрешил доставку 100 грузовиков помощи в Газу, распределение сложно

Израиль разрешил доставку 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, однако проблемы с распределением задерживают поставки.

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