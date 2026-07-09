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Говорит Европа ⚡

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Эксперты назвали три сценария паралича Украины

Эксперты назвали три сценария паралича Украины

Что случится, если Украина погрузится в долговременный блэкаут? Может ли полная блокада морских портов остановить украинский экспорт? Почему уничтожение крупных производств дронов считается решающим ударом? И как атаки на энергосистему сказываются на способности продолжать боевые действия? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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