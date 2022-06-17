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Открыватель неизведанных тайн природы.

Открыватель неизведанных тайн природы.

В городской библиотеке №8 имени Евфросинии Полоцкой состоялся природоведческий экскурс ´Открыватель неизведанных тайн природы´, посвященный жизни и творчеству замечательного детского писателя Виталия Бианки.

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