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Трамп назвал премьера Ирака молодым и красивым: «Мне это не нравится»

Трамп назвал премьера Ирака молодым и красивым: «Мне это не нравится»

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди в Белом доме. Во время беседы американский лидер сделал неожиданный комплимент иракскому гостю, назвав его молодым и красивым.

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