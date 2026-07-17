Энергетики «Россети Урал» обеспечивают безопасное электроснабжение социально значимых объектов на подтопленных территориях Свердловской области

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» выполняют все необходимые мероприятия для обеспечения безопасного и надёжного электроснабжения социально значимых объектов и бесперебойной работы водоотливной техники в населённых пунктах, пострадавших от дождевого паводка.
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