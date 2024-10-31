Священник встретился с преподавателями и работниками УО ´Бобруйский государственный медицинский колледж´.

30 октября 2024 года руководитель отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Бобруйской епархии протоиерей Иоанн Коляда встретился с преподавателями и работниками УО ´Бобруйский государственный медицинский колледж´.
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