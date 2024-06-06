Скандальный «прыжок в свободу»: как Рудольфу Нурееву удалось совершить побег из СССР

Рудольф Нуреев | Фото: kino-teatr.ru 57 лет назад, 17 июня 1961 г. произошло событие, из-за которого разгорелся крупный международный скандал: во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета танцовщик Рудольф Нуреев (Нуриевым он стал позже, когда прославился) обратился к властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.