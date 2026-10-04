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Орловские новости

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Арестованная проявочная машина типографии «Труд» продаётся за 1,5 млн в Орле

Арестованная проявочная машина типографии «Труд» продаётся за 1,5 млн в Орле

Аукцион по продаже имущества типографии «Труд» объявлен из-за долгов перед УМИЗ Орла, «Орловским энергосбытом» и другими организациями.

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