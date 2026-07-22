Эскалация набирает обороты. Война с Ираном разрушает гегемонию Запада

Война с Ираном набирает обороты, пишет автор на страницах AgoraVox. По его мнению, за авантюру США будут расплачиваться жители ЕС, а сам конфликт на Ближнем Востоке приводит к глобальным изменениям в мировой экономике и мировой политике.
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