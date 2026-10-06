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Газета.ру

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Хакер PalachPro взломал дата-центры на Украине и получил доступ к документам ВСУ

Хакер PalachPro взломал дата-центры на Украине и получил доступ к документам ВСУ

Пророссийский хакер, известный под псевдонимом PalachPro, сообщил РИА Новости о взломе дата-центров на Украине и получении доступа к документам ВСУ и украинского министерства обороны.

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