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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паолини о 4 титулах Швентек на РГ: «Это просто ненормальные результаты, что-то невероятное»

Паолини о 4 титулах Швентек на РГ: «Это просто ненормальные результаты, что-то невероятное»

– На корте вы сказали, что играть здесь против Иги – это одна из самых сложных задач в теннисе. Можете объяснить, почему это так трудно? – Не знаю.

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