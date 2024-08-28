Топливо и транспорт стали главными товарами торговли РФ и КНР в июле

Данные предоставила китайская таможня Главными товарами китайско-российской торговли по итогам июля стали топливо и оборудование, а также транспорт, пластмассовые изделия и медь, подсчитало РИА Новости на основании данных таможни КНР.
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