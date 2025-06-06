Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю проведения татарского народного праздника Сабантуй

Уважаемые татарстанцы! Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю с татарским народным праздником Сабантуй! В народной мудрости, передаваемой из поколения в поколение, особое место всегда уделяется ценности трудолюбия и почитанию традиций при достижении поставленных целей.