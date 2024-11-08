Версия для России — этой «электричке» добавили турбомотор!

К уже анонсированной для России чисто электрической версии четырехдверного купе Exlantix ES добавилась гибридная – принадлежащий Chery бренд официально заявил, что модификация с турбомотором тоже будет продаваться в России.
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