Юрлицом не вышли: иностранным аналитикам закроют доступ к исследованиям в РФ

Иностранным аналитическим компаниям запретят исследования российских товарных рынков. Правительство поддержало депутатский законопроект, который разрешает это исключительно отечественным консалтерам (с долей в 80%), узнали «Известия».
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