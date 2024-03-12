✨В 90-е годы не было дорогих телефонов, приставок, крутых детских площадок и игровых комнат. Зато советские дети имели другое – нереально интересный досуг.
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✨В 90-е годы не было дорогих телефонов, приставок, крутых детских площадок и игровых комнат. Зато советские дети имели другое – нереально интересный досуг.