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Жители Хабаровского края перевели мошенникам полмиллиона рублей

Жители Хабаровского края перевели мошенникам полмиллиона рублей

За прошедшие сутки в городе Комсомольске-на-Амуре неизвестные злоумышленники похитили свыше полумиллиона рублей у двух местных жительниц.

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