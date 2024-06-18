Статус налогового нерезидента с 2025 года будут определять автоматически

ФНС с 2025 года начнет определять статус налогового нерезидента автоматически. Это будет делаться на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы, сообщает РБК со ссылкой на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов.