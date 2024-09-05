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Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

Санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ не останутся без ответа. Об этом предупредила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.

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