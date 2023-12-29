Привет, «Джеку»! Чего не хватило кроссоверу Jaecoo J7, чтобы стать идеальным

Впервые за рулем Jaecoo J7 я оказался в начале осени, на внедорожном полигоне под Питером. Но по обычным дорогам проехать тогда не получилось: кроссоверы только приехали из Китая, и их еще не успели поставить на номера.
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