Специалисты рассказали, как безопасно организовать выпускной

Школьные выпускные в Тульской области традиционно проходят в конце июня. Чтобы мероприятие обошлось без происшествий, специалисты Роспотребнадзора советуют особенно внимательно отнестись к его организации, передает издание Sovainfo.
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