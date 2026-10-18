Верующие будут чтить память Оптинских старцев и других святых. Неделя с 19 по 25 октября 2026 года в православном календаре насыщена значимыми датами.
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