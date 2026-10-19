За неделю в регионе произошло восемь ДТП, в которых погибли два человека и шесть получили травмы. Кроме того, к административной ответственности привлекли 469 пешеходов-нарушителей, 33 из которых были пьяны.
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