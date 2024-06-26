Михаил Чаплыга: Трамп предлагает Украине «мирный план»: больше оружия, но только за столом переговоров

Reuters пишет, что два ключевых советника Дональда Трампа представили ему на случай его победы на президентских выбора план прекращения войны в Украине, «по которому Украина сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры».
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