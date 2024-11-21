Ямал выделит гранты на 73 миллиона рублей для привлечения в округ учителей

С января 2025 года стартует обновленная кадровая программа «Учитель Ямала». Выпускникам лучших вузов страны и учителям некоторых предметов, которые устроятся в образовательные учреждения округа, предоставят 68 грантов на общую сумму 73 миллиона рублей.